Telegraph: публика на Уимблдоне тепло поддержала теннисистов из РФ и Белоруссии

По информации газеты, зрители не обращают внимания на национальность выступающих на турнире теннисистов, отдавая в первую очередь дань уважения их высокому профессиональному мастерству

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Зрители, посещающие матчи Уимблдонского теннисного турнира, горячо поддерживают спортсменов из России и Белоруссии, которые были допущены на соревнования после отстранения в 2022 году. Об этом в воскресенье сообщила газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что публика не обращает внимания на национальность выступающих на турнире теннисистов, отдавая в первую очередь дань уважения их высокому профессиональному мастерству. В частности, победа первой ракетки России Даниила Медведева над венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем в субботу была встречена "бурной овацией". Как подчеркнула газета, большинство опрошенных любителей тенниса поддержали решение допустить россиян и белорусов на турнир.

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении некоторых условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению СВО РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.