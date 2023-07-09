В Москве в "Ночном забеге" приняли участие около 8,5 тыс. человек

Маршрут забега прошел по Лужнецкой и Фрунзенской набережным и территории спорткомплекса "Лужники"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Около 8,5 тыс. человек приняли участие в "Ночном забеге". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бегового сообщества.

"В ночь с 8 на 9 июля в столице прошел "Ночной забег" - самые массовые соревнования Москвы, стартующие после захода солнца. Около 8,5 тыс. бегунов пробежали 10 км по ночным набережным", - сказали в пресс-службе.

Маршрут забега прошел по Лужнецкой и Фрунзенской набережным и территории спорткомплекса "Лужники", а финальный километр бегуны преодолели внутри Большой спортивной арены "Лужники". Призовые места в "Ночном забеге" достались пятерым мужчинам и пятерым женщинам, показавшим лучшие результаты. Их наградили памятными кубками и подарками от партнеров, а также денежным вознаграждением. Призовой фонд в 2023 году составил 300 тыс. рублей.

Кроме того, памятные награды достались всем финишерам. Их наградили светящимися в темноте значками с символикой старта.

"Накануне "Ночного забега" бегуны уже по традиции продолжили создавать свою добрую беговую историю и в дни выдачи стартовых пакетов, 7 и 8 июля, вместе с организаторами собирали "Коробки храбрости" для подопечных фонда "Искорки добра" - партнера всех московских забегов Бегового сообщества в этом сезоне. Все желающие могли принести небольшие игрушки и необходимые подопечным фонда вещи в павильон катка "Южный полюс" и оставить их в специальных боксах", - добавили в пресс-службе.

Следующим московским забегом от команды Бегового сообщества станет полумарафон "Лужники". Он состоится 20 августа. Онлайн-регистрация на забег продолжается.