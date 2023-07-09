"Звезда" выиграла чемпионат России по пляжному футболу среди женщин

В финале команда обыграла сборную Санкт-Петербурга, бронзовым призером стал "Кристалл"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Петербургский клуб "Звезда" со счетом 5:3 обыграл сборную Санкт-Петербурга и в шестой раз стал чемпионом России по пляжному футболу среди женских команд. Финальная игра прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге.

В составе победителей голы забили Анна Акылбаева (2-я минута), Тайане да Коста (4, 6, 16) и Валерия Харитончик (29). У сборной Санкт-Петербурга отличились Ольга Кузнецова (6), Глафира Бажанова (22) и Светлана Иванова (24).

В матче за третье место встречались петербургские "Кристалл" и "Локомотив". Победу со счетом 5:1 одержал "Кристалл".

"Звезда" выиграла турнир в шестой раз в истории, ранее петербургская команда становилась чемпионом России в 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. По одному разу чемпионат России выигрывали московские МГУП, "Локомотив" и "Логодор", петербургские "Нева" и "Кристалл", а также краснодарский "Олимпик".