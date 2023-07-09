Поткин считает, что Непомнящий обретает уверенность после матча за шахматную корону

Весной российский шахматист уступил китайцу Дин Лижэню во встрече за звание чемпиона мира

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Ян Непомнящий благодаря участию на этапе Grand Chess Tour в Хорватии обретает уверенность после матча за мировую шахматную корону. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал тренер Непомнящего Владимир Поткин.

Вв апреле Непомнящий на тай-брейке проиграл китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира.

"Ян по итогам быстрых шахмат поделил первое и второе место с Фабиано Каруаной и отлично сыграл. Видно, что после матча за звание чемпиона мира он снова обретает уверенность в себе. На этом турнире ему важно выиграть как можно больше партий, почувствовать вкус победы в турнире с сильнейшими игроками. Его выступление сейчас - это хороший знак, турнир - это важный кирпичик в фундаменте обретения уверенности", - сказал Поткин.

"Магнус Карлсен же в блице показывает невероятный результат, все девять партий за день выиграть - это что-то особенное. Но в блице - это часто зависит от состояние формы, часто бывают как положительные, так и отрицательные серии", - добавил собеседник агентства.

Непомнящий и американец Каруана набрали по 12 очков в 10 партиях и стали победителями турнира по рапиду. За ними расположились 16-й чемпион мира норвежец Карлсен (11 очков). Затем норвежец победил в девяти партиях блица и с 20 очками возглавил турнирную таблицу перед заключительным днем соревнований. Вторым идет Каруана, третьим - Непомнящий, у обоих на счету по 17 очков.

Этап Grand Chess Tour в Хорватии завершится 9 июля, победитель получит $40 тыс.