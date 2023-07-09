9 июля, 13:33
Шахматы

Участник турнира претендентов шахматист Алексеенко сменил спортивное гражданство

Алексей Колчин/ ТАСС
Кирилл Алексеенко
© Алексей Колчин/ ТАСС

С 8 июля гроссмейстер имеет право выступать под флагом Австрии

ТАСС, 9 июля. Гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил российское спортивное гражданство на австрийское. Информация об этом в воскресенье появилась на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Смена гражданства была подтверждена FIDE 7 июля. С 8 июля Алексеенко имеет право выступать под флагом новой федерации.

Алексеенко 26 лет, он занимает 63-е место в рейтинге FIDE. Гроссмейстер принимал участие в турнире претендентов 2020-2021 годов, на который попал, получив wild card. В соревновании Алексеенко занял седьмое место из восьми, набрав 5,5 очка в 14 партиях. 

© Информационное агентство ТАСС
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