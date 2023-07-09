9 июля, 15:07
Футбол в России

Бердыев стал главным тренером махачкалинского футбольного клуба "Динамо"

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Курбан Бердыев
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

В сезоне-2022/23 махачкалинское "Динамо" заняло восьмое место в турнирной таблице Первой лиги

ТАСС, 9 июля. Махачкалинский футбольный клуб Мелбет - Первой лиги "Динамо" назначил Курбана Бердыева главным тренером команды. Об этом в воскресенье объявила пресс-служба клуба.

О сроках соглашения с Бердыевым не сообщается.

Бердыеву 70 лет, его последним местом работы был футбольный клуб "Сочи", который он возглавлял с декабря 2022 по апрель 2023 года. С 2021 по 2022 год он занимал пост главного тренера казахстанского "Кайрата", в 2022-м специалист возглавлял иранский "Трактор". С 2001 по 2013 год и с 2017-го по 2019-й Бердыев тренировал казанский "Рубин", с которым дважды стал чемпионом России, один раз выиграл кубок и дважды - суперкубок страны. В сезоне-2015/16 "Ростов" под руководством Бердыева завоевал серебряные награды чемпионата России и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.

В сезоне-2022/23 махачкалинское "Динамо" заняло восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах. По итогам сезона команда на 4 очка отстала от московской "Родины", которая приняла участие в стыковых матчах за право играть в Мир - Российской премьер-лиге. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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