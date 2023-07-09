Футболист ПСЖ Рико впервые обратился к болельщикам после выхода из комы

28 мая агентство Франс Пресс сообщило о госпитализации вратаря, по информации испанской газеты Marca, Рико получил травму головы в результате падения с лошади

ТАСС, 9 июля. Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" испанец Серхио Рико поблагодарил всех людей, которые оказывали ему поддержку, после того как он был госпитализирован в результате падения с лошади. В воскресенье футболист опубликовал в сторис в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) с соответствующим текстом.

"Я хотел бы поблагодарить каждого, кто проявил любовь и послал мне добрые пожелания в эти трудные дни. Все еще работаю над своим выздоровлением, с каждым днем чувствую себя лучше. Спасибо еще раз, надеюсь на скорую встречу", - написал Рико.

28 мая агентство Франс Пресс сообщило о госпитализации вратаря, по информации испанской газеты Marca, Рико получил травму головы в результате падения с лошади. 19 июня телеканал Telecinco со ссылкой на супругу футболиста Альбу Силву сообщил о том, что спортсмен вышел из комы.

Рико 29 лет, в сезоне-2022/23 он не провел ни одного официального матча. В течение карьеры вратарь также выступал за испанские "Севилью" и "Мальорку", английский "Фулхэм". В составе ПСЖ вратарь трижды становился чемпионом Франции, дважды побеждал в кубке страны, по разу - в Суперкубке Франции и Кубке французской лиги. С "Севильей" испанец два раза выигрывал Лигу Европы. На счету Рико один матч за сборную Испании.