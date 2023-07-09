Теннисистка Андреева рассказала о поддержке зрителей в матче с Потаповой на Уимблдоне

Шестнадцатилетняя россиянка в воскресенье обыграла свою соотечественницу в двух сетах

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева во время матча третьего круга Уимблдона против соотечественницы Анастасии Потаповой чувствовала поддержку со стороны болельщиков. Об этом спортсменка в воскресенье рассказала на пресс-конференции.

В воскресенье 16-летняя Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг турнира Большого шлема, обыграв Потапову (6:2, 7:5). В следующем матче ее соперницей будет американка Мэдисон Киз.

"Честно говоря, сегодня я помню, что в некоторых моментах кто-то выкрикивал мое имя, кто-то действительно поддерживал меня, - отметила Андреева. - Я просто чувствую поддержку толпы. Когда я выигрываю очко, я чувствую, что все поддерживают меня, все болеют за меня, это действительно очень помогает мне. Я действительно счастлива, что толпа была не только на моей стороне, потому что это было бы несправедливо. Сегодня публика была хорошей. Могу сказать, что зрители поддерживали нас обеих".

Теннисистка также заявила, что наслаждалась атмосферой во время матча и что не чувствует негативного отношения со стороны зрителей на турнире.

Андреевой задали вопрос о поддержки из родной страны. "Я чувствую поддержку из Красноярска (родной город спортсменки - прим. ТАСС), меня многие поддерживают. Они публикуют сториз, отмечают меня везде. Конечно, это здорово. Я чувствую себя очень хорошо, потому что они помнят меня. Я в восторге от того, что они до сих пор за меня болеют, хотя последний раз я был там зимой, - сказала Андреева. - Сегодня у моего дедушки день рождения. Они смотрели мой матч, как и 50 человек, которых они пригласили. Конечно, сегодня я получил гораздо больше поддержки, гораздо больше добрых сообщений от моей семьи".

Уимблдон завершится 16 июля. Действующей победительницей является представительница Казахстана Елена Рыбакина, ранее выступавшая за Россию. Из отчественных спортсменок турнир выигрывала Мария Шарапова в 2004 году. В прошлом сезоне спортсмены из России и Белоруссии не были допущены до турнира из-за ситуации на Украине. В 2024 году россияне и белорусы выступают на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.