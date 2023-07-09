Россиянин Сафиуллин обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал Уимблдона

В матче четвертого круга теннисист победил 29-ю ракетку мира в четырех сетах

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Роман Сафиуллин в воскресенье одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым в матче четвертого круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3 в пользу россиянина, не получившего на турнире номер посева. Шаповалову был присвоен 26-й номер. В четвертьфинале Сафиуллин сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером (8-й номер) и колумбийцем Даниэлем Галаном (без номера посева).

25-летний Сафиуллин впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира Большого шлема, ранее он не проходил далее второго круга.

Сафиуллин занимает 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2015 году россиянин выиграл Australian Open среди юниоров.

Шаповалову 24 года, он занимает 29-ю позицию в мировом рейтинге, на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом канадца на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2021 года. В 2016 году он выиграл юниорский Уимблдон в одиночном разряде. В 2022 году в сборной Канады Шаповалов выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. Российские теннисисты ни разу не выигрывали Уимблдон в мужском одиночном разряде. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению СВО на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.