Футболисты "Динамо" вновь обыграли ЦСКА в товарищеском матче

"Динамо" выиграло с итоговым счетом 6:3

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" оказался сильнее столичного ЦСКА в товарищеском матче. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и состояла из трех таймов по 30 минут.

Итоговый счет - 6:3 в пользу "Динамо", во время игры за команду отличились Вячеслав Грулев (48, 50), Федор Смолов (69) и Андрей Мазурин (90). Бело-голубым был присужден гол по результатам состязания вратарей, которое прошло в первом перерыве встречи. Еще один забитый мяч был начислен "Динамо" после победы в конкурсе пенальти. В составе ЦСКА голами отметились Адольфо Гайч (29-я и 36-я минуты) и Никита Ефремов (31).

Немец Кевин Кураньи, игравший за "Динамо" с 2010 по 2015 год, вышел в этом матче в стартовом составе бело-голубых с капитанской повязкой.

8 июля команды встречались в товарищеской встрече на "ВЭБ-Арене", "Динамо" победило с итоговым счетом 5:0.

"Динамо" заняло девятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/23, набрав 45 очков в 30 матчах. ЦСКА завершил сезон на втором месте с 58 очками. Новый сезон РПЛ начнется 21 июля. В первом туре "Динамо" примет "Краснодар", а ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом". Армейцы 15 июля в Казани встретятся с петербургским "Зенитом" в матче за Олимп - Суперкубок России.