Гастрономический фестиваль турецкой кухни прошел перед матчем "Зенита" и "Фенербахче"

Гостям международного футбольного турнира в Санкт-Петербурге был предложен традиционный донер-кебаб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Посетители матча международного предсезонного турнира между петербургским "Зенитом" и стамбульским "Фенербахче" в Санкт-Петербурге перед игрой могли принять участие в гастрономическом фестивале турецкой кухни. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Гостям был предложен традиционный турецкий донер-кебаб. Цена блюда составляет 400 рублей.

Также посетители перед матчем могли принять участие в футбольных конкурсах и сфотографироваться в специальных зонах.

Флаги России, СССР и Российской империи подняты у "Лахта центра" перед матчем © Андрей Карташов/ ТАСС

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир "Кубок Pari Премьер", в котором принимают участие "Зенит", сербская "Црвена Звезда", турецкий "Фенербахче" и азербайджанский "Нефтчи".