Гастрономический фестиваль турецкой кухни прошел перед матчем "Зенита" и "Фенербахче"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Посетители матча международного предсезонного турнира между петербургским "Зенитом" и стамбульским "Фенербахче" в Санкт-Петербурге перед игрой могли принять участие в гастрономическом фестивале турецкой кухни. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Гостям был предложен традиционный турецкий донер-кебаб. Цена блюда составляет 400 рублей.
Также посетители перед матчем могли принять участие в футбольных конкурсах и сфотографироваться в специальных зонах.
С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир "Кубок Pari Премьер", в котором принимают участие "Зенит", сербская "Црвена Звезда", турецкий "Фенербахче" и азербайджанский "Нефтчи".