В махачкалинском "Динамо" рассказали, что Бердыев подписал бессрочный контракт с клубом

"Динамо" объявило о назначении Бердыева ранее в воскресенье

ТАСС, 9 июля. Курбан Бердыев, назначенный на пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба Мелбет - Первой лиги "Динамо", подписал бессрочный контракт с клубом. Об этом в воскресенье "Спорт-Экспрессу" сообщил президент клуба Гаджи Гаджиев.

"Динамо" объявило о назначении Бердыева ранее в воскресенье. В прошедшем сезоне специалист с декабря 2022 по апрель 2023 года возглавлял футбольный клуб "Сочи".

"На самом деле, у нас бессрочный договор с точки зрения времени. Поскольку проект у нас большой, его за год, два или три не сделаешь. А это как раз то, что интересует и Бердыева, и нас", - сказал Гаджиев.

"Нет ни одного тренера, у которого нет спадов, даже у самых великих. Конкуренция в футболе слишком высока, события не всегда протекают так, что тренер может на них повлиять, особенно, если это не связано с тренировочной деятельностью и спортивными составляющими. Для меня отдельные успехи или неуспехи тренеров играют гораздо меньшую роль, чем его достижения, знания его качеств. Оценка тренера должна исходить из оценки его качеств", - объяснил выбор тренера Гаджиев.

В сезоне-2022/23 махачкалинское "Динамо" заняло восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах. По итогам сезона команда на 4 очка отстала от московской "Родины", которая приняла участие в стыковых матчах за право играть в Мир - Российской премьер-лиге. В первом туре нового сезона Первой лиги махачкалинская команда на выезде сыграет против московского "Торпедо".