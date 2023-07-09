Тарпищев: Рублев уже прекрасно выступил на Уимблдоне, впервые выйдя в четвертьфинал

В воскресенье российский теннисист в матче четвертого круга обыграл Александра Бублика из Казахстана

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление российского теннисиста Андрея Рублева на Уимблдоне уже можно назвать прекрасным, так как он впервые вышел в четвертьфинал этого турнира. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Рублев в четвертом круге турнира обыграл представителя Казахстана Александра Бублика, ранее выступавшего за Россию, со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.

"Рублев начал очень хорошо, имел преимущество. Бублик неприятный игрок - рвет игру, этим сбивает соперника, - сказал Тарпищев. - Вторую половину Андрей хуже играл, был более прогнозируемый. Вопрос качелей был в том, кто сыграет чище. В концовке Бублика лихорадило, и хорошо, что так сложилось. Рублев уже прекрасно выступил, впервые выйдя в четвертьфинал".

Уимблдон был единственным турниром Большого шлема, на котором Рублев не мог выйти в четвертьфинал. Следующим соперником россиянина станет победитель матча между действующим чемпионом Уимблдона сербом Новаком Джоковичем и представителем Польши Хубертом Хуркачем.