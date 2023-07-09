Ян Непомнящий занял второе место на этапе Grand Chess Tour в Хорватии

Победителем этапа стал 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен

ТАСС, 9 июля. Российский шахматист Ян Непомнящий занял второе место в итоговой таблице третьего этапа турнира Grand Chess Tour. Соревнования завершились в воскресенье в Загребе.

Победителем этапа стал 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, он выиграл $40 тыс. Непомнящий, занявший второе место, заработал $30 тыс. Третьим стал француз Алиреза Фируджа, четвертым - американец Фабиано Каруана, пятым - индийский шахматист Доммараджу Гукеш. На шестой строчке турнир завершил румын Рихард Раппорт, седьмое место разделили поляк Ян-Кшиштоф Дуда и представитель Индии Вишванатан Ананд, девятым этап завершил хорват Иван Шарич, последнее, 10-е место занял румын Константин Лупулеску.

Ранее Карлсен победил на втором этапе турнира, который проходил в Варшаве в мае. Победителем первого этапа, прошедшем в мае в Бухаресте, стал Каруана. Четвертый и пятый этапы пройдут в ноябре и декабре в Сент-Луисе (штат Миссури, США).