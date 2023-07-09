Тарпищев: 16-летняя теннисистка Мирра Андреева опасна для всех соперниц на Уимблдоне

В четвертом круге турнира россиянка сыграет с Мэдисон Киз из США

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мирра Андреева в этом году представляет опасность для всех соперниц на Уимблдоне. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье 16-летняя Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг турнира Большого шлема, обыграв соотечественницу Анастасию Потапову (6:2, 7:5). В следующем матче ее соперницей будет с финалисткой Открытого чемпионата США 2017 года американка Мэдисон Киз.

"Андреева реально ничего не боится. А у женщин характерно, что даже у сеяных боязнь проиграть молодой и рвущейся превращается в мандраж, - сказал Тарпищев. - Мощь у Андреевой есть, здорово по линии играет, внимание колоссальное. Посмотрим, как она будет справляться, когда попадет в 20-ку, когда будет на месте той же Потаповой".

"А так она играет для всех здорово и для всех опасна. Киз мощно играет, но время ее прошло. Поэтому, если Андреева зацепится, то соперница может не выстоять и рухнуть", - добавил собеседник агентства.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).