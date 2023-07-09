9 июля, 17:49
Фигурное катание

Академия Плющенко сообщила о переходе фигуристки Алены Жилиной в парное катание

Ранее 13-летняя спортсменка выступала как одиночница

ТАСС, 9 июля. Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко "Ангелы Плющенко" в воскресенье сообщила о переходе фигуристки Алены Жилиной из одиночного в парное катание.

"Тренируется, да. Пока немного подождем, не снимаем. Пусть ребята привыкают друг к другу, спокойно работают", - ответили в официальном телеграм-канале академии "Ангелы Плющенко" на вопрос одного из подписчиков, правда ли, что Алена Жилина перешла в парное катание.

13-летняя Алена Жилина перед сезоном-2020/2021 перешла из группы Этери Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко" вместе со своей старшей сестрой 15-летней Вероникой. 

Теги:
Фигурное катание
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