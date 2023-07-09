Партнером фигуристки Алены Жилиной в парном катании стал Андрей Рудь

Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Перешедшая в парное катание Алена Жилина тренируется с Андреем Рудем. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник.

О переходе Жилиной из одиночного в парное катание стало известно из телеграм-канала академии "Ангелы Плющенко", в которой занимается фигуристка.

"Жилина встала в пару, ее партнером является Андрей Рудь. Пробуют, скатываются", - сказал источник.

13-летняя Алена Жилина перед сезоном-2020/2021 перешла из группы Этери Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко" вместе со своей старшей сестрой 15-летней Вероникой. Ранее 18-летний Рудь катался в паре с Евой Хмельковой, фигуристы дебютировали на турнире Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.