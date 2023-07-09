"Спартак" пока не делал предложений "Тоттенхэму" по футболисту Санчесу

Об этом агентству в воскресенье сообщил источник

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Никаких формальных предложений по переходу колумбийского защитника Давинсона Санчеса из английского "Тоттенхэма" в московский футбольный клуб "Спартак" пока не было. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник.

9 июля агент Санчеса Фернандо Вильярреал сообщил "Спорт-Экспрессу", что "Спартак" сделал предложение "Тоттенхэму" по трансферу футболиста.

"Спартаку" предложили возможность приобретения Санчеса, в клубе пока обсуждают эту возможность. Никаких формальных предложений пока не было", - сказал собеседник агентства.

Санчесу 27 лет, он выступает за "Тоттенхэм" с августа 2017 года. В прошлом сезоне футболист провел за клуб 24 матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.