Ольховский считает, что теннисист Рублев должен был обыгрывать Бублика в четырех партиях

В воскресенье россиянин вышел в четвертьфинал Уимблдона

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев в матче четвертого круга Уимблдона должен был побеждать представителя Казахстана Александра Бублика в четырех партиях, а не в пяти. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В воскресенье Рублев со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4 обыграл Бублика и в четвертьфинале сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и поляком Хубертом Хуркачем.

"Если говорить о Рублеве, то у него должно было быть четыре сета, а не пять. Андрей неуверенно сыграл тай-брейк, но молодец, что не сдался, не перестал бороться и в пятом взял подачу соперника. Андрей одержал хорошую победу, потому что Бублик очень неприятный соперник на траве, он набрал хорошую форму", - сказал Ольховский.

25 июня Рублев проиграл Бублику в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в германском Галле - 3:6, 6:3, 3:6.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. Российские теннисисты ни разу не выигрывали Уимблдон в мужском одиночном разряде.