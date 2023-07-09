Футболисты "Зенита" победили "Фенербахче" на турнире в Санкт-Петербурге

Основное время матча закончилось вничью, серия пенальти - со счетом 4:3 в пользу петербургской команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в серии пенальти победил турецкий "Фенербахче" в третьем матче предсезонного международного футбольного турнира "Кубок Pari Премьер". Встреча прошла в воскресенье на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 4:3. На 25-й минуте травму получил полузащитник "Зенита" Клаудиньо. На поле вместо него вышел воспитанник петербургской команды полузащитник Дмитрий Васильев.

"Зенит" на турнире победил азербайджанский "Нефтчи" (3:1) и проиграл сербской "Црвене Звезде" (1:2). Петербургский клуб потерял шансы на победу в турнире. "Фенербахче" проведет еще два матча - 12 июля против "Црвены Звезды", 15 июля - против "Нефтчи".

15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдет в Казани. Новый сезон Мир - Российской премьер-лиги начнется 21 июля.