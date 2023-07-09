Тренер "Фенербахче" считает, что уровень игры в матче против "Зенита" получился хорошим

Основное время встречи закончилось безголевой ничьей, в серии пенальти сильнее оказалась петербургская команда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Уровень игры в товарищеском матче между петербургским "Зенитом" и турецким "Фенербахче" на международном турнире в Санкт-Петербурге получился хорошим. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал главный тренер турецкой команды Исмаил Картал.

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти "Зенит" победил со счетом 4:3.

"Сегодня мы провели товарищеский матч, но я думаю, что уровень игры получился хорошим. Мы тренировались всего шесть дней до этой игры, некоторые были в своих сборных и присоединились позже. Также есть и травмированные, поэтому к концу матчу мы произвели много замен", - сказал Картал.

"Сегодня на стадионе присутствовало примерно 35-40 тыс. болельщиков, что свидетельствует о высоком уровне игры, проявляемом интересе к этой игре. Хороший стадион, хорошая атмосфера, играть в такой атмосфере мотивирует наших игроков. Я понимаю, что в основное время победителя не было, но я поздравляю "Зенит" с победой в серии пенальти. Они приезжали к нам в Стамбул, потом мы получили приглашение сыграть здесь. Хочу отметить, что моя команда еще не готова на 100 процентов", - добавил он.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир "Кубок Pari Премьер", в котором принимают участие "Зенит", сербская "Црвена Звезда", "Фенербахче" и азербайджанский "Нефтчи".

15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдет в Казани. Новый сезон Мир - Российской премьер-лиги начнется 21 июля.