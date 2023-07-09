9 июля, 19:58
Уимблдон

Украинка Свитолина и белоруска Азаренко не стали пожимать руки после матча Уимблдона

AP Photo/ Alberto Pezzali
Виктория Азаренко и Элина Свитолина
© AP Photo/ Alberto Pezzali

Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал Уимблдона

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Украинская теннисистка Элина Свитолина и двукратная победительница турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко в воскресенье отказались от рукопожатия после матча четвертого круга Уимблдона.

Свитолина, получившая специальное приглашение (wild card), победила со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). После окончания игры обе спортсменки сразу направились к судье для рукопожатия с ним.

6 июня Свитолина не стала пожимать руку второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко после поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции - второго в сезоне турнира Большого шлема. После игры белоруска ожидала соперницу у сетки, однако Свитолина прошла мимо и сразу поблагодарила судью на вышке, что вызвало смешанную реакцию трибун: часть зрителей отреагировала на поступок украинки свистом. При этом зрители одобрительно реагировали на удачные действия обеих теннисисток во время матча, аплодировали Соболенко после победы и во время интервью на корте, Свитолиной - когда она покидала корт. Также украинка не стала пожимать руку россиянке Анне Блинковой, которую одолела в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции 2 июня. Другая россиянка Дарья Касаткина, зная об отказе Свитолиной от рукопожатий с представительницами России и Белоруссии, после поражения от нее 4 июня не стала ждать соперницу у сетки.

В четвертьфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема Свитолина сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. 

Теги:
Уимблдон
© Информационное агентство ТАСС
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