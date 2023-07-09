"Норманочка" не смогла выйти в финал Copa Mundo по мини-футболу

В полуфинале россиянки со счетом 1:3 уступила бразильской команде "Стейн"

ТАСС, 9 июля. Российский клуб "Норманочка" уступил бразильской команде "Стейн" со счетом 1:3 в полуфинальном матче международного турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo. Встреча прошла в воскресенье в бразильском Паранагуа.

Забитыми мячами в составе "Норманочки" отметилась Александра Самородова. В матче за третье место российской команде предстоит сыграть с бразильским клубом "Табоан-да-Серра".

В первом матче турнира "Норманочка" со счетом 7:0 обыграла бразильскую команду "Рио Бранко", во втором с таким же счетом была сильнее аргентинского "Сан-Лоренсо", в третьей встрече российская команда сыграла вничью с бразильской "Лондриной" (2:2) и вышла в четвертьфинал, заняв первое место в группе А (7 очков). На четвертьфинальной стадии нижегородский коллектив со счетом 1:0 обыграл "Лондрину".

"Норманочка" выступает на турнире под флагом РФ. В прошлом году команда из Нижнего Новгорода завоевала бронзовые медали турнира.

Чемпионат Copa Mundo завершится 10 июля.