Футболист "Фенербахче" Сангаре назвал матч с "Зенитом" хорошим тестом для своей команды

В воскресенье турецкий клуб уступил петербуржцам после серии пенальти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Товарищеский матч против петербургского футбольного клуба "Зенит" на предсезонном турнире "Кубок Pari Премьер" был хорошим тестом для турецкого "Фенербахче". Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал защитник "Фенербахче" и сборной Турции Назим Сангаре.

Матч прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге. Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти "Зенит" победил со счетом 4:3.

"Для нас этот матч был хорошим тестом против хорошей команды, - сказал Сангаре. - Физическая готовность только на подходе, мы начали тренироваться недавно, поэтому это был хороший тест. Турнир организован хорошо, все очень комфортно. Я надеюсь, что все будет так же, посмотрим".

Турнир проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие "Зенит", сербская "Црвена Звезда", "Фенербахче" и азербайджанский "Нефтчи".