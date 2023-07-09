Мастранджело назвал недостойным внимания заявление киевского "Динамо" в адрес "Фенербахче"

8 июля пресс-служба киевского "Динамо" опубликовала заявление, осуждающее участие турецкого "Фенербахче" в предсезонном турнире "Кубок Pari премьер", который проходит в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Заявление киевского футбольного клуба "Динамо" об участии турецкой команды "Фенербахче" в предсезонном турнире в России не заслуживает внимания. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал дирижер и пианист Фабио Мастранджело, являющийся болельщиком "Зенита".

8 июля пресс-служба киевского "Динамо" опубликовала заявление, осуждающее участие турецкого "Фенербахче" в предсезонном турнире "Кубок Pari премьер", который проходит в Санкт-Петербурге.

"Это глупости, чтобы культура, музыка и спорт были участниками политиками. Этого быть не должно. Мне кажется, что не стоит слушать того, что говорят украинцы. Они уже не знают что говорить - во всем пытаются найти проблемы. Пусть говорят, что хотят, но мне кажется, что все произошло правильно", - сказал Мастранджело.

Ранее в воскресенье "Зенит" в серии пенальти обыграл "Фенербахче" в матче "Кубка Pari премьер". Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. На матче присутствовало свыше 35 тысяч зрителей. "Приятно было видеть много зрителей. К сожалению, матч получился не сильно интересным, но зато мы победили. Пусть и по пенальти", - добавил Мастранджело.

Предсезонный турнир "Кубок Pari премьер" завершится 15 июля, помимо "Зенита" и "Фенербахче" в нем принимают участие сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи". После матча с турецким клубом "Зенит" потерял математические шансы на победу в турнире.