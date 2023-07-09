Дагестан впервые принял чемпионат России по парапланеризму

В соревнованиях приняли участие более 130 пилотов

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по парапланеризму впервые прошел в Дагестане. Соревнования, в которых принимали участие более 130 пилотов со всей страны, стали рекордными по количеству летних дней, сообщил ТАСС организатор соревнований Денис Погольша.

"Мы собрали более 130 пилотов, это лучший состав, который есть в стране, их отбирали федерации на региональном уровне. <…> На мой взгляд, это лучшие соревнования по парапланеризму за всю историю России, было максимальное количество летных дней, нам очень повезло с погодой", - сказал Погольша.

По его словам, участники прошлых чемпионатов летали в среднем около четырех дней. В этом году благодаря погодным условиям спортсменам удалось полетать шесть дней. "Идеальная погода - это белые облака, не сильный умеренный ветер, с которыми можно летать в разных направлениях. Вот это идеальные условия", - сказал собеседник агентства. Погольша добавил, что во время соревнований порядка 20 спортсменов выполнили нормативы на звание мастеров спорта.

По словам соорганизатора соревнований Абдуллы Алимова, для проведения чемпионата были отведены дни с 1 по 9 июля. Соревнования проходили в Буйнакском и Сергокалиснком районах. Участники соревновались в женском, мужском и общем зачете на разных дистанциях.

"Многие приехали с семьями, с детьми. Это прекрасный позитивный вид спорта, очень красиво, когда более 100 парапланов летают в горах. Многие участники впервые открыли Дагестан с лучшей стороны", - сказал Алимов.

В 2022 году в Дагестане также впервые проходил Кубок России по парапланеризму. В нем приняли участие более 80 спортсменов.