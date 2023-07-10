Теннисистка Азаренко заявила, что уважает решение украинки Свитолиной не жать ей руку

В субботу Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко и вышла в четвертьфинал Уимблдона, после матча соперницы отказались от рукопожатия

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уважает решение украинки Элины Свитолиной не жать руку представителям России и Белоруссии. Об этом Азаренко заявила в воскресенье на пресс-конференции после матча четвертого круга Уимблдона.

В субботу Свитолина обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал Уимблдона, после матча соперницы отказались от рукопожатия и сразу направились к судье.

"Она не хочет пожимать руку россиянам, белорусам. Я уважаю ее решение. Что я должна была сделать - остаться и ждать? Я имею в виду, что не могу сделать ничего такого, что было бы правильным, поэтому просто сделала то, что, по моему мнению, было уважительным по отношению к ее решению", - сказала Азаренко.

"Но этот разговор о рукопожатии - не вопрос жизни и смерти, - добавила теннисистка. - Если вы хотите продолжать говорить об этом, раздувать это, делать сенсации - продолжайте".

6 июня Свитолина не стала пожимать руку второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко после поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции - второго в сезоне турнира Большого шлема. После игры белоруска ожидала соперницу у сетки, однако Свитолина прошла мимо и сразу поблагодарила судью на вышке, что вызвало смешанную реакцию трибун: часть зрителей отреагировала на поступок украинки свистом.

При этом зрители одобрительно реагировали на удачные действия обеих теннисисток во время матча, аплодировали Соболенко после победы и во время интервью на корте, Свитолиной - когда она покидала корт. Также украинка не стала пожимать руку россиянке Анне Блинковой, которую одолела в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции 2 июня. Другая россиянка Дарья Касаткина, зная об отказе Свитолиной от рукопожатий с представительницами России и Белоруссии, после поражения от нее 4 июня не стала ждать соперницу у сетки.