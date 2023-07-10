Тарпищев считает, что 16-летняя Андреева может сыграть на Олимпиаде в Париже

Президент Федерации тенниса России отметил, что спортсменка наберет много очков в мировом рейтинге после Уимблдона

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шестнадцатилетняя теннисистка Мирра Андреева может выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже в случае допуска россиян. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Андреева, конечно, может попасть на Олимпиаду в нашу сборную, - сказал Тарпищев. - Сейчас она 102-я в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), но она стремительно поднимается и будет только набирать очки. Плюс на Уимблдоне наберет много очков. Задел сделан хороший".

В воскресенье Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову со счетом 6:2, 7:5 в третьем круге Уимблдона и впервые в карьере вышла в четвертый раунд турнира Большого шлема. На этой стадии ей предстоит сыграть с 25-й сеянной турнира американкой Мэдисон Киз, встреча пройдет в понедельник.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Международный олимпийский комитет также отметил, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года пока не идет.