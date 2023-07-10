Помощник судьи. Как VAR используется в спорте

Система видеоассистента рефери (VAR) в шахматах впервые была запущена на молодежном чемпионате Западной Азии в Киргизии, который проходил с 30 июня по 9 июля. VAR работает на основе технологии idChess. Система может использоваться, если один из игроков вызвал арбитра, чтобы отметить нарушение. Например, если игрок будет утверждать, что соперник взялся за фигуру, но отрицает этот факт, а арбитр упустил этот момент.

При наличии трансляции с использованием платформы idChess арбитр может приостановить запись игры в мобильном приложении и посмотреть повтор партии с помощью VAR, которая показывает поведение шахматистов. Утверждается, что технология VAR позволяет увеличить количество правильных решений, принимаемых шахматными арбитрами, и сделать процесс их принятия более простым и прозрачным.

Многие шахматные эксперты скептически отнеслись к идее введения VAR. 12-й чемпион мира Анатолий Карпов считает, что система затруднит жизнь шахматистам. "Думаю, толку от этого [VAR] будет немного", — сказал Карпов в беседе с ТАСС.

Участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Сергей Карякин считает, что система могла бы быть полезной на детских турнирах, но на взрослых соревнованиях спорные моменты возникают крайне редко. "Спорные ситуации в шахматах бывают в основном в детских и юношеских турнирах, когда игрок, например, может взять фигуру и не сделать ход ей, а потом говорит, что он ничего не трогал. Если судья не видел этого момента сам, то сложно доказать, поэтому тут VAR может быть полезен", — пояснил агентству шахматист.

Использование VAR на турнире в Киргизии не зафиксировано.

От фотофиниша к видеоповторам

К помощи технологий судьи на спортивных соревнования обращались и более столетия назад. Одной из старейших форм является просмотр фотофиниша, который возник в конце XIX века. При помощи фотографии определяли победителя скачек. На Олимпийских играх систему фотофиниша впервые применили в Стокгольме в 1912 году.

Фотофиниш, а затем и видеопросмотры стали неотъемлемой частью контактных соревнований на время (легкая атлетика, плавание, лыжные гонки и др.). Видеопросмотры со временем стали использовать не только для определения победителя, но и для решения других спорных вопросов. Например, в 2021 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта на финишной прямой марафона норвежец Йоханнес Клебо в борьбе с Александром Большуновым сломал российскому спортсмену лыжную палку. В результате Большунов не только упустил первое место, но и пропустил вперед еще одного норвежца - Эмиля Иверсена. После видеопросмотра было принято решение аннулировать результат Клебо за нарушение правил, чемпионом мира стал Иверсен, Большунову досталось второе место.

Определение победителя посредством фотофиниша на Олимпийских играх 1948 года © Pool Photo via AP

Система видеоповторов также активно используется в игровых видах спорта. В теннисе игроки имеют право три раза в партии оспорить решение судьи, при этом если система Hawk-Eye (в переводе с английского — "Орлиный глаз") подтверждает правоту спортсмена, то у него не сгорает попытка. В баскетболе просматриваются моменты, с какой дистанции был произведен бросок, от чего зависит то, сколько команда получит очков. Также могут просмотреть, был ли выпущен мяч из рук при броске перед сиреной на перерыв или завершение матча, какое количество штрафных бросков должна пробить команда и другие эпизоды.

В хоккее довольно давно используют систему видеоповтора для определения правильности взятия ворот, а также для разрешения моментов, связанных с нарушениями правил. Если изначальное решение судьи подтверждается, то команда, чей тренер запросил проверку, наказывается двухминутным штрафом.

Арбитр за просмотром видеоповтора в КХЛ © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Система видеоповторов в гандболе впервые была использована на одном из коммерческих турниров в 2016 году, теперь она задействована на всех официальных соревнованиях международной федерации. Там также проверяется взятие ворот, пересек ли полностью мяч линию или нет, разница между удалением и красной карточкой, назначение или неназначение семиметрового броска и другие решения. В волейболе тренер имеет право два раза за партию запросить видеоповтор для определения попадания мяча, а также для проверки решений о заступах или атаки с задней линии и перехода средней линии.

Нередко судьи пользуются видеоповторами для принятия решения в фехтовании. При этом право запрашивать просмотр имеют и спортсмены по правилам, аналогичным в теннисе. К помощи технологий прибегают и в снукере. Чаще всего они нужны при определении положения шаров для повторного выполнения удара одного из игроков в случае ошибки.

Система VAR в футболе

В футболе VAR была задумана проектом Refereeing 2.0 в начале 2010-х годов под руководством Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). Систему протестировали в чемпионате Нидерландов, позднее KNVB обратился в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), в 2016 году использование VAR было утверждено. Затем систему тестировали на товарищеских матчах клубов и сборных. Впервые VAR стали использовать в официальных клубных соревнованиях в Австралии, а первым турниром, который полностью прошел с использованием VAR, был чемпионат мира 2018 года в России. Сейчас система задействована почти во всех клубных соревнованиях и турнирах национальных команд.

Согласно правилам, на матч назначаются арбитры в поле и на VAR. Судьи сидят в отдельной комнате, просматривая каждый спорный момент, если замечена ошибка, к монитору, который находится у поля, подзывают главного арбитра, он может остаться при своем мнении или поменять решение. Тренеры и футболисты не могут запросить проверку того или иного эпизода. VAR может подсказать в нескольких случаях: засчитать или не засчитать гол из-за возможного нарушения или офсайда, назначить или не назначить пенальти, показать или не показать красную карточку. Также VAR может подсказать, если главный арбитр показал желтую или красную карточку не тому игроку. В России VAR впервые использовали на матчах полуфинала Кубка России сезона-2018/2019 между тульским "Арсеналом" и екатеринбургским "Уралом".

Футбольный судья просматривает спорный эпизод © EPA-EFE/ JOSE SENA GOULAO

В футболе также используется технология определения голов. Гол засчитывается в том случае, если мяч полностью пересек линию ворот. Технология используется с 2012 года, на матчах она работает моментально. Если возникает спорный эпизод, главному арбитру на часах приходит уведомление о том, был гол или нет.

Во многих видах спорта введение VAR не вызывало острых дискуссий. В футболе дела обстоят иначе, и обсуждение на тему того, нужна система или нет, идет до сих пор. Сторонники VAR указывают на то, что благодаря видеоповторам решения судей должны быть более объективными. Главный аргумент противников заключался в том, что VAR "убивает дух футбола", лишает игру эмоций, делает игру менее зрелищной.

Несмотря на споры относительно использования VAR, предпосылок к тому, что систему окончательно уберут в футболе, как и во многих других видах спорта, нет. Пока неясно, будет ли применяться VAR на соревнованиях высшего уровня по шахматам, так как там спорные ситуации возникают крайне редко. Возможно, в тех дисциплинах, где система еще не применяется, она будет постепенно внедряться.

​​​​​​​Даниил Сорокин, Роман Шлуинский