Кассьера считает, что матч "Зенит" - "Фенербахче" был на уровне Лиги чемпионов

Нападающий отметил, что турнир в Санкт-Петербурге является хорошей подготовкой к сезону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Товарищеский матч между футболистами петербургского "Зенита" и турецкого "Фенербахче" прошел на уровне Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра.

"Фенербахче", конечно, команда высокого уровня, это была тяжелая игра, но мы победили в серии пенальти, - сказал Кассьерра. - Да, можно говорить, что эта игра была уровня Лиги чемпионов. Как я и говорил, было сложно, "Фенербахче" - это топ. Но и у нас хорошая команда, мы играли хорошо, но сейчас самое главное - готовиться и сфокусироваться на матче за Суперкубок России".

"Этот турнир является хорошей подготовкой для нас. Соревнование хорошо организовано. Были сложные матчи против "Црвены Звезды", "Фенербахче", против "Нефтчи" тоже. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на следующем матче, это самое важное, впереди игра за Суперкубок России. Потом начинается сезон, мы, конечно, хотим победить", - добавил Кассьерра.

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее был "Зенит" - 4:3.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир "Кубок Pari Премьер", в котором принимают участие "Зенит", сербская "Црвена Звезда", "Фенербахче" и азербайджанский "Нефтчи".

15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдет в Казани. Новый сезон Мир - Российской премьер-лиги начнется 21 июля.