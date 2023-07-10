10 июля, 08:11
Мировой футбол

СМИ: "Газпром" сделал спонсорское предложение хорватскому футбольному клубу "Хайдук"

Источник отмечает, что компания готова выделить €30 млн на покупку трех именитых футболистов

ТАСС, 10 июля. Руководство "Газпрома" сделало официальное предложение хорватскому футбольному клубу "Хайдук" о спонсорском сотрудничестве. Об этом на своей странице в Twitter в понедельник сообщил журналист портала Sports Digitale Ягыз Сабунчоглу.

По информации источника, компания хочет сделать "Хайдук" лучшим клубом страны и готова выделить €30 млн на покупку трех именитых футболистов. Отмечается, что первое официальное предложение будет сделано хорватскому полузащитнику английского "Тоттенхэма" Ивану Перишичу.

"Хайдук" является шестикратным чемпионом Хорватии. В последний раз команда становилась лучшим клубом страны в сезоне-2004/05. Также "Хайдук" восемь раз побеждал в Кубке Хорватии и пять раз - в Суперкубке Хорватии. 

Теги:
Мировой футбол
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