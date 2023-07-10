10 июля, 08:27
ММА

Боец UFC Чимаев не может договориться о поединке против Усмана

Представитель спортсмена отметил, что вариантов соперников не много

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, не может договориться о поединке против американца Камару Усмана. Об этом ТАСС в понедельник рассказал представитель Чимаева.

"Пока не можем договориться об этом бое. Посмотрим, что будет дальше. Вариантов соперников не так много", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бой между Чимаевым и Усманом может пройти в октябре на турнире UFC в Абу-Даби.

В активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения. Усман одержал 20 побед и потерпел 3 поражения. 

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ММА
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