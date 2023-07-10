Колумбийский футболист Барриос сообщил, что останется в "Зените" на следующий сезон

Полузащитник выступает за петербургскую команду с 2019 года

ТАСС, 10 июля. Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос продолжит выступление за петербургский футбольный клуб "Зенит" в следующем сезоне. Об этом он в понедельник рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Да, я остаюсь в "Зените" на следующий сезон", - сказал Барриос.

Барриосу 29 лет, он перешел в "Зенит" зимой 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. В составе "Зенита" полузащитник провел 150 матчей в различных турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Вместе с клубом колумбиец стал пятикратным чемпионом России, а также дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны.

15 июля "Зенит" сыграет против московского ЦСКА в матче за Суперкубок России. Новый сезон национального первенства команда начнет домашней встречей против "Пари Нижний Новгород" 22 июля.