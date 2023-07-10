Тарасова назвала страх причиной призыва Свитолиной отменить рукопожатия с россиянами

По мнению заслуженного тренера СССР, никакой реакции на слова украинской теннисистки не будет

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Страх является причиной призыва украинской теннисистки Элины Свитолиной отменить рукопожатия с россиянами и белорусами. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В воскресенье украинка отказалась пожимать руку белоруске Арине Соболенко после матча четвертого круга на Уимблдоне и заявила, международные теннисные организации должны официально объявить об отмене рукопожатий между спортсменами с Украины и представителями России и Белоруссии.

"Если такое заявление официально сделано, то его могут рассмотреть, - считает Тарасова. - Но я абсолютно уверена, что никакой реакции на это не будет. Думаю, это было сказано больше из страха, их спортсмены боятся".