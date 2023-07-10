ФХР настаивает на соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта ЦСКА с Федотовым

Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную и требующего детального анализа и законного разрешения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) будет настаивать на строгом соблюдении правил Международной федерации хоккея (IIHF) в вопросе подписания контракта московским ЦСКА с голкипером Иваном Федотовым. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФХР.

"Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) официальную информацию о контрактном статусе Федотова и только после консультаций с Международной федерацией хоккея принимать решение о возможности участия хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов IIHF, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея", - говорится в заявлении.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ "Филадельфия". 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу. 2 июля 2023 года Федотов выложил первое фото после службы в армии, опубликовав в сторис в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) снимок из Дубая.

8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что данное соглашение является нарушением его действующего контракта с "Филадельфией". 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24.

9 июля "Спорт-Экспресс" сообщил, что подписание контракта ЦСКА с Федотовым было осуществлено без трансферной карты. По правилам IIHF, отсутствие трансферной карты не позволит допустить игрока к участию в чемпионате.

Федотову 26 лет, он перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр, а вместе с ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.