Шипов считает, что переход Алексеенко в сборную Австрии не скажется на российских шахматах

Гроссмейстер отметил, что замена Алексеенко найдется в России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Кирилл Алексеенко не был ровней участникам матчей за мировую шахматную корону Яну Непомнящему и Сергею Карякину, поэтому его переход в сборную Австрии не станет потерей для российских шахмат. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Кирилл - состоявшийся сильный шахматист, это его выбор, - сказал Шипов. - Ему не хочется в Азию летать, и теперь он возглавит сборную Австрии на всех международных турнирах, желаю ему в этом успехов. При всем уважении он не был ровней Яну Непомнящему, Сергею Карякину или Александру Грищуку (трехкратному чемпиону мира по блицу - прим. ТАСС), замена в России ему найдется, так что это никак не отразится на наших шахматах. Страна у нас большая, шахматистов у нас много, все будет хорошо".

Смена гражданства Алексеенко была подтверждена Международной шахматной федерацией (FIDE) 7 июля. С 8 июля Алексеенко имеет право выступать под флагом новой федерации.

Алексеенко 26 лет, он занимает 63-е место в рейтинге FIDE.