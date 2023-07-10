Международная федерация хоккея пока не получала никаких запросов по ситуации с Федотовым

Ранее в НХЛ сообщили, что контракт голкипера с ЦСКА нарушает действующее соглашение с клубом лиги "Филадельфия"

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) еще не получала никаких запросов по ситуации, связанной с заключением московским ЦСКА контракта с вратарем Иваном Федотовым. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

"Мы пока не получали никаких запросов [по ситуации с Федотовым]", - сказал Тардиф.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что данное соглашение является нарушением его действующего контракта с "Филадельфией". 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24. В понедельник Федерация хоккея России сообщила, что будет настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.

9 июля газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что подписание контракта ЦСКА с Федотовым было осуществлено без трансферной карты. По правилам IIHF, отсутствие трансферной карты не позволит допустить игрока к участию в чемпионате.