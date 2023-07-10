Шипов считает, что Непомнящий пришел в себя после матча за мировую шахматную корону

Ранее россиянин выиграл турнир по блицу в Хорватии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий своей игрой показывает, что он восстановился после поражения от китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Ян выступил достойно на турнире в Хорватии. Где-то Ян играл просто блестяще, но где-то не хватило стабильности. Однако нестабильно играли все участники, кроме Магнуса, превосходство которого не вызывало сомнений. В конце он пару партий проиграл, но он уже находился в процессе празднования успеха и мог себе это позволить. В последние полтора года у Яна мало что получалось в быстрых жанрах шахмат, приятно, что он возвращается и туда", - сказал Шипов.

"Трудно сказать, полезно ли Яну много играть. Это все равно что рассуждать о том, нужно ли в суп класть много соли. Видно, что Ян нашел баланс между работой и отдыхом, он уже восстановился и пришел в себя после матча за мировую шахматную корону. Он может и хочет играть", - добавил собеседник агентства.

30 апреля Непомнящий уступил китайцу на тай-брейке в матче за звание чемпиона мира. 9 июля в Хорватии завершился турнир по рапиду и блицу, где Непомнящий занял второе место в общем зачете, выиграв турнир по блицу. Победителем соревнований стал 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Непомнящему 32 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5, в апреле 2023 года на тай-брейке проиграл Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).