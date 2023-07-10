Экипаж Каргинова выиграл четвертый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Пятый этап пройдет во вторник, длина спецучастка составит 226,41 км

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова в понедельник стал победителем четвертого этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Протяженность первой части спецучастка по маршруту Магнитогорск - Оренбург составила 118,14 км, второй - 75,69 км.

Каргинов преодолел первую часть за 1 час 18 минут 59 секунд. Второе место занял экипаж белорусского коллектива МАЗ под управлением Сергея Вязовича (1:20.12). Тройку лидеров замкнул экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова (1:20.57). Вторую часть спецучастка также выиграл Каргинов (50 минут 47 секунд). За ним расположились экипажи Сотникова (51.21) и Вязовича (51.57).

Пятый этап по маршруту Оренбург - Самара пройдет во вторник. Длина специального участка составит 226,41 км.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка проходит с 6 по 15 июля. Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составляют скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса.