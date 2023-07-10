16-летняя российская теннисистка Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

Россиянка в трех сетах проиграла американке Мэдисон Киз

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева в понедельник проиграла американке Мэдисон Киз в матче четвертого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Киз, получившей на турнире 25-й номер посева. Андреева пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. В четвертьфинале американка сыграет с победительницей матча между действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии и второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (2-й номер посева) и россиянкой Екатериной Александровой (21).

16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева принимает участие во втором турнире Большого шлема на взрослом уровне. Ранее она дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции.

Киз 28 лет, она располагается на 18-й позиции в мировом рейтинге. Американка является обладательницей семи титулов WTA. В 2017 году Киз дошла до финала Открытого чемпионата США, где уступила соотечественнице Слоан Стивенс.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.