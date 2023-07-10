"Спартак" арендовал нападающего Морозова у клуба НХЛ "Вегас"

Форвард подпишет с московским клубом однолетний контракт

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" объявил о согласовании официальной аренды нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" Ивана Морозова. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Спартака".

"В ближайшее время "Спартак" подпишет однолетний контракт с игроком", - говорится в сообщении.

Морозов был задрафтован "Вегасом" в 2018 году под общим 61-м номером. В прошедшем сезоне он играл в системе "Вегаса", проведя 58 матчей и набрав 17 (6 шайб + 11 передач) очков за клуб "Хендерсон" в Американской хоккейной лиге. В КХЛ Морозов выступал за ханты-мансийскую "Югру", петербургский СКА и "Сочи", всего в его активе 59 (25+34) очков в 126 матчах лиги.

В составе сборной России Морозов становился бронзовым призером молодежного чемпионата мира, в 2021 году дебютировал в составе основной национальной команды под руководством нынешнего главного тренера "Спартака" Алексея Жамнова.