Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года фигурист Коляда приостановил карьеру

Алексей Мишин назвал спортсмена яркой звездой

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру. Об этом ТАСС в понедельник сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.

"В жизни человека наступают моменты, когда он останавливает бег к счастью и победам и думает. В таком положении сейчас находится и Миша Коляда. Он думает. То, что он сделал за свою карьеру, незабываемо. Это яркая звезда на небосклоне мирового фигурного катания", - сказал Мишин.

Коляде 28 лет, помимо серебряной медали Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, он выиграл бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы в одиночном катании. В 2021 году он выиграл командный чемпионат мира, в 2017-м стал серебряным призером турнира. Также фигурист трижды выигрывал чемпионат России (2017, 2018, 2021).