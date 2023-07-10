Теннисист Медведев впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона

Россиянин в следующей стадии сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и американцем Кристофером Юбэнксом

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев в понедельник одержал победу над чехом Иржи Легечкой в матче четвертого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина, имеющего на турнире третий номер посева. Легечке не был присвоен номер посева на Уимблдоне. После первого сета чешский теннисист брал медицинский перерыв, после второго сета он принял решение сняться. Во втором сете матч был прерван на несколько минут, зрителю на одной из трибун потребовалась медицинская помощь, после оказания помощи матч возобновился.

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и американцем Кристофером Юбэнксом. Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. Ранее лучшим достижением россиянина на турнире был выход в четвертый круг в 2021 году. Тогда на этой стадии он уступил поляку Хуберту Хуркачу. Россияне Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин вышли в четвертьфинал турнира, впервые в мужском одиночном разряде на этой стадии Уимблдона сыграют три российских теннисита. На турнирах Большого шлема это второй такой случай - Медведев, Рублев и Аслан Карацев выступали в 1/4 финала Australian Open 2021 года.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Легечке 21 год, он располагается на 37-й строчке в мировом рейтинге. На счету чешского спортсмена нет титулов ATP, его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.