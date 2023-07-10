Российская теннисистка Андреева не пожала руку судье после матча на Уимблдоне

Россиянка во время матча с американкой Мэдисон Киз была оштрафована на одно очко

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева не стала пожимать руку судье после матча четвертого круга Уимблдона против американки Мэдисон Киз. Встреча прошла в понедельник.

Россиянка уступила со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Во время матча она была оштрафована на одно очко. В конце третьего сета 16-летняя теннисистка упала и выронила ракетку, судья расценила этот эпизод как брошенную на корт ракетку и оштрафовала спортсменку.

Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева принимает участие во втором турнире Большого шлема на взрослом уровне. Ранее она дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.