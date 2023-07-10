Чайковская рассказала, что российские фигуристы с азартом готовятся к сезону в Сириусе

Контрольные прокаты сборной России пройдут в Москве в сентябре

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские фигуристы с азартом готовятся к новому сезону на федеральной территории Сириус, черновая работа проделана, программы поставлены. Об этом ТАСС в понедельник рассказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

"Большая часть нашей команды сейчас тренируется в олимпийском Сочи - здесь группа Тамары Николаевны Москвиной, Олега Татаурова, фигуристы Виктории Буцаевой, Петр Гуменник и его тренер Вероника Дайнеко, фигуристы Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова, группа Александра Жулина. Я очень довольна увиденным", - рассказала Чайковская.

Накануне Чайковская побывала на тренировке группы Жулина, где тренируются Александра Степанова и Иван Букин, чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. "Степанова и Букин выглядят очень интересно, видно, что они изголодались по серьезной работе и у них немало интересных находок, - отметила Чайковская. - Прекрасно готовы и Лиза Худайбердиева с Егором Базиным, Лиза очень хороша. Интересно выглядит пара Лизы Шанаевой и Павла Дрозда. Вся черновая работа уже проделана, что для начала июля просто замечательно".

Отметила Чайковская и подготовку новых российских пар: "Фигуристы группы Москвиной в боевом настрое, с новыми интересными программами. Интересно было увидеть [Дениса] Ходыкина с новой партнершей Таисией Собининой, сложилось такое впечатление, что они вместе всегда катались - они хорошо готовы. Накатывает программы и Алена Косторная с Георгием Куницей. Я увидела, что Алена серьезно заинтересована процессом".

Контрольные прокаты сборной пройдут в Москве в сентябре.