КХЛ сообщила об изменениях в правилах игры начиная с сезона-2023/24

Первым матчем нового розыгрыша чемпионата станет игра между московским ЦСКА и казанским "Ак Барсом"

МОСКВА, 10 июля /ТАСС/. Изменения в правилах игры в хоккей будут введены в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начиная с сезона-2023/24. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба КХЛ.

Согласно новым правилам, арбитры смогут накладывать двухминутный штраф за открытые калитки , если игрок команды противника получает травму в данном эпизоде. Также отменяется пункт правил о наложении 10-минутного штрафа за снятие элементов экипировки перед дракой, если соперник не принимает вызов и отказывается от боя.

Если игрок атакующей команды в результате воздействия на него со стороны защищающегося игрока сдвигает ворота, после чего шайба пересекает линию, то взятие ворот засчитывается. Игрокам будет запрещено держать шайбу в трапеции за своими воротами больше трех секунд: в случае первого нарушения следует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих - малый штраф (две минуты). Судьи получат право дополнительно накладывать штрафы в случае обнаружения любого другого нарушения со стороны любого игрока.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и казанским "Ак Барсом". Армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.