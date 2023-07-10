Песков заявил, что Россия высоко ценит позицию Алиева о недопустимости политизации спорта

Движение неприсоединения по инициативе президента Азербайджана приняло декларацию, в которой говорится, что члены организации ожидают политически нейтральные Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже в 2024 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Москва неоднократно заявляла о недопустимости политизации спорта и высоко ценит аналогичную позицию руководства Азербайджана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Движение неприсоединения по итогам министерского заседания в Баку приняло по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева декларацию, в которой говорится, что члены организации ожидают политически нейтральные Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже в 2024 году.

"Мы высоко ценим позицию руководства Азербайджана, разделяем ее. Мы неоднократно заявляли о недопустимости политизации спорта", - заявил представитель Кремля.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выражал благодарность Алиеву за инициативу принятия данной резолюции. В пресс-службе МОК подчеркнули, что тезисы декларации полностью соответствуют рекомендациям комитета по участию в международных соревнованиях атлетов из России и Белоруссии.

В марте МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, однако многие федерации еще не разработали критерии их возвращения или отложили рассмотрение этого вопроса. Решение по участию россиян и белорусов в Олимпийских играх в Париже будет принято позднее.

Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.