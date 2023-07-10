Джокович сыграет с Рублевым в четвертьфинале Уимблдона

В матче четвертого круга сербский теннисист в четырех сетах обыграл Хуберта Хуркача из Польши

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович в понедельник обыграл поляка Хуберта Хуркача в матче четвертого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 в пользу серба, посеянного на турнире под 2-м номером. Хуркачу был присвоен 17-й номер посева. Матч начался в воскресенье и был прерван после тай-брейка второго сета из-за запрета на проведение массовых мероприятий после 23:00 по местному времени. В четвертьфинале Джокович сыграет с российским спортсменом Андреем Рублевым (7-й номер посева).

Джокович побил рекорд по количеству выигранных подряд тай-брейков на турнирах Большого шлема - 14. Серб вышел в четвертьфинал Уимблдона в шестой раз подряд. В четырех последних розыгрышах (2018, 2019, 2021, 2022) он становился победителем турнира. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии. Всего Джокович выигрывал турнир семь раз.

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, имея на счету 23 титула. Всего Джокович выиграл 94 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Джокович рекордные 389 недель возглавлял мировой рейтинг.

Хуркачу 26 лет, он располагается на 18-м месте мирового рейтинга. На счету поляка 6 титулов ATP. Лучшим результатом Хуркача на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2021 года.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.