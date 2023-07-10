Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка взяла только четыре гейма в матче четвертого круга против второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова в понедельник уступила второй ракетке мира представительнице Белоруссии Арине Соболенко в матче четвертого круга Уимблдона.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:0 в пользу Соболенко, которая получила на турнире 2-й номер посева. Александровой был присвоен 21-й номер, после ее поражения на Уимблдоне в женском одиночном разряде не осталось представительниц России. В следующем круге белорусская теннисистка сыграет с американкой Мэдисон Киз (25-й номер посева), ранее в понедельник победившей 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву. В другом матче дня представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю. Бразильская спортсменка снялась с матча при счете 1:4 в первом сете.

Александровой 28 лет, она занимает 22-е место в мировом рейтинге, на ее счету 4 победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Александрова ранее не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема. В составе сборной России в 2021 году она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Соболенко 25 лет, на ее счету 13 побед на турнирах под эгидой WTA. Лучшим достижением белоруски на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Австралии 2023 года.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004). В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.