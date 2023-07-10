Футболист Медина перешел из ЦСКА в "Спартак"

Соглашение парагвайского полузащитника с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании контракта с парагвайским полузащитником Хесусом Мединой, ранее игравшим в ЦСКА. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Спартака".

Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года.

"С радостью приветствую Хесуса в нашем клубе. Мы рассчитываем, что он без раскачки усилит нашу команду. В первую очередь мы видим в нем атакующего центрального полузащитника. У нас мало левоногих игроков, поэтому нам важно было найти именно такого исполнителя", - сказал спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт.

Пресс-служба ЦСКА опубликовала обращение Медины, в котором игрок поблагодарил клуб и болельщиков. "В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России, но для меня настало время что-то поменять, я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период", - сказал Медина.

Медине 26 лет, он выступал за ЦСКА с января 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник провел в составе армейцев 33 матча в различных турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. В составе ЦСКА Медина стал обладателем Кубка России.

Последним игроком, который напрямую переходил из ЦСКА в "Спартак", был Валерий Масалитин в январе 1994 года. В 2018 году контракт со "Спартаком" подписал финский полузащитник Роман Еременко, с 2014 по 2017 год бывший игроком ЦСКА и покинувший клуб после завершения действия контракта, который истек во время отбытия им двухгодовой дисквалификации. Последним игроком, переходившим из "Спартака" в состав красно-синих, был Роман Широков, ставший игроков армейцев в 2016 году.